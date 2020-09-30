Как сейчас выглядит обладательница самых больших губ в мире, увеличившая их ради рекорда

Однако в своем желании стать обладательницей самого выдающегося рта в мире Андреа слегка перестаралась – ее верхняя губа уже почти касается носа, и врачи неоднократно предупреждали ее о том, что чрезмерное увлечение контурной пластикой опасно для здоровья, но девушку это мало волнует. Она поясняет: «Мой доктор беспокоится обо мне, потому хотел удалить всю гиалуроновую кислоту из тканей и сделать мне губы меньше и немного другой формы. Но я наотрез отказалась, потому что, наоборот, хочу сделать их еще внушительнее». Андреа считает, что раз у нее нет побочных эффектов от инъекций, значит, все хорошо. К слову, каждая процедура обходится студентке в 135 фунтов (около 13,5 тысяч рублей по текущему курсу), а всего только на контурную пластику она потратила 2835 фунтов (больше 283 тысяч рублей). Свое преображение она начала в 2018 году и с каждой новой процедурой нравится себе все больше, хоть получает много ненависти в свой адрес.

Фото: Instagram andrea.andrea345

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