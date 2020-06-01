Как сделать идеальный макияж всего за 11 минут: пошаговая инструкция

Минуты 4-6: нанесите бронзер, хайлайтер и румяна. Не обязательно использовать все эти средства, выбирайте те, что вам больше по душе. Помните, что для создания влажного эффекта больше подойдут кремовые текстуры, для более естественного – сухие. Бронзер наносится летящими движениями кисти по центру лба щек и носа – не переборщите, тогда получите эффект поцелованной солнцем кожи. Румяна выбирайте естественных оттенков, широко улыбнитесь и нанесите их круговыми движениями на яблоки щек. Минуты 6-7: оформите брови. Самый быстрый способ для этого – использовать тонированный гель для бровей, который добавит им интенсивности и одновременно уложит волоски. Чтобы не переборщить, наносите средство короткими движениями по направлению вверх, чтобы заполнить все пробелы, приподнять брови и сделать их более яркими.

Минуты 7-8: нанесите тени для век. Линию ресниц подведите более темным оттенком теней, чтобы прокрасить межресничное пространство и сделать глаза больше, их же нанесите на внешний уголок глаз, чтобы создать контур. Их же обязательно используйте на нижнем веке. Оставшуюся часть верхнего века заполните более светлыми тенями и сделайте легкую расшевку, чтобы цвета плавно переходили друг в друга. Такой вариант нанесения теней – экспресс-вариант повседневных smokey-eyes.

Минуты 8-10. Займитесь ресницами. При необходимости завейте их керлером, для чего зажмите их на несколько секунд у самого основания бьюти-гаджетом, чтобы получить завиток. Это сделает ваш взгляд распахнутым, затем прокрасьте ресницы тушью в два слоя, наносите средство от самого основания ресниц. Минута 11: накрасьте губы. Независимо от того, выбираете ли вы натуральные оттенки или интенсивные цвета, используйте помаду в пуле – это самый быстрый способ завершить образ. Не выходите за контур губ. А если вам совсем не хватает времени, используйте карандаш для губ и сверху немного бальзам для губ.

Фото: pexels

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