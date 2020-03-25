Как самостоятельно сделать стрижку тем, кто сидит на карантине: советует эксперт

Знаменитый парикмахер Джейми Стивен рассказала, что избавиться от секущихся кончиков в целом довольно просто. «Расчешите волосы и сделайте пробор по центру, затем потяните прядь волос, зажав ее между двумя пальцами и отрежьте. Голову надо держать прямо. Когда закончите с одной стороной, приступайте ко второй. Только убедитесь, что отрезаете одинаковую длину». По словам Ани Гомес, британского парикмахера, стричь волосы лучше, когда они мокрые. «Расчешите волосы вперед так, чтобы они нависали над грудью, зажмите пряди двумя пальцами на нужной длине и обрежьте по прямой линии. Повторять надо до тех пор, пока не добьетесь нужного результата». Однако оба эксперта советуют повременить со стрижкой, чтобы не испортить прическу, ведь исправлять последствия гораздо сложнее, чем обновить нормальную прическу.

А вот челку постричь дома вполне по силам каждому. Джеймс Элфи Парр, стилист знаменитостей, заявил: «Если ваша челка отросла, не хватайтесь сразу за ножницы, попробуйте убрать ее с центра лица на бока. Но если терпеть нет сил, используйте технику точечного среза, когда ножницы держатся вертикально и отсекается нужная длина». Эксперт объяснил, что кухонные или маникюрные ножницы, а также лезвие – не самые лучшие инструменты для стрижки, они могут повредить структуру лезвия.

Покрасить волосы дома в принципе можно, тем более что, по словам экспертов, многие и так это делают, однако лучше держаться подальше от дешевых красителей из супермаркетов.

Фото: depositphotos

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