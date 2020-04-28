Как самостоятельно покрасить волосы в домашних условиях и не испортить их

Еще одна небольшая хитрость, которой поделился Ван Кларк: нанести по линии роста бальзам для губ, чтобы сохранить кожу чистой от красителя. А перед началом процедуры надо хорошо расчесать волосы – это поможет легче делить их на секции и создаст более гладкую поверхность для лучшего нанесения краски. Затем необходимо разделить их на 4 части – сначала посередине, а затем от уха до уха. Специалисты рекомендуют окрасить сначала верхние секции, потому что это так называемые «холодные» зоны – на них краска действует дольше. Если у вас нет кисти для нанесения краски, используйте зубную щетку – посмотрите на Pinterest, это довольно неплохо работающий способ, благодаря которому можно получить красивые блики. Когда вы выдержите необходимое время, сначала смывайте краску просто водой и только потом примените шампунь, лучше бессульфатный, и не забудьте про кондиционер.

Другой знаменитый парикмахер-стилист Тимоти Дэвид также поделился своими советами, как получить лучший цвет волос дома. Для начала он предложил связаться со своим колористом или стилистом, если он у вас, есть, который поможет вам подобрать подходящий цвет или посоветует, в каких пропорциях смешать разные краски, чтобы получить нужный вам оттенок.

Фото: depositphotos

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