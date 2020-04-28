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Как самостоятельно покрасить волосы в домашних условиях и не испортить их

Из-за продолжающей распространяться пандемии коронавируса салоны красоты не только в России, но и по всему миру остаются закрытыми. И это большая проблема для тех, кто регулярно красит волосы. Более того, даже если режим самоизоляции снимут, не факт, что услуги мастеров сразу же будут доступны, потому не остается никаких других вариантов, кроме как окрасить волосы дома самостоятельно.

Эксперты поделились с британским онлайн-порталом The Sun советами, как сделать это максимально безопасно. Известный лондонский стилист по волосам Майкл Ван Кларк заявил, что в домашних условиях лучше отказаться от агрессивных домашних красителей, чтобы не испортить волосы с непривычки. Лучше воспользоваться тонирующими средствами, которые не столь стойкие и смываются после того, как вы помоете голову от 6 до 12 раз, зато они легки в применении.

Также Ван Кларк предложил купить не одну упаковку тонирующего средства, а хотя бы две. Чтобы избежать ситуации, когда внезапно окажется, что одну вы уже израсходовали, а волосы еще не все окрашены. Он напомнил и о том, что обязательно перед началом процедуры надо сделать патч-тест на сгибе локтя, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями сильной аллергической реакции.

Еще одна небольшая хитрость, которой поделился Ван Кларк: нанести по линии роста бальзам для губ, чтобы сохранить кожу чистой от красителя. А перед началом процедуры надо хорошо расчесать волосы – это поможет легче делить их на секции и создаст более гладкую поверхность для лучшего нанесения краски. Затем необходимо разделить их на 4 части – сначала посередине, а затем от уха до уха. Специалисты рекомендуют окрасить сначала верхние секции, потому что это так называемые «холодные» зоны – на них краска действует дольше. Если у вас нет кисти для нанесения краски, используйте зубную щетку – посмотрите на Pinterest, это довольно неплохо работающий способ, благодаря которому можно получить красивые блики. Когда вы выдержите необходимое время, сначала смывайте краску просто водой и только потом примените шампунь, лучше бессульфатный, и не забудьте про кондиционер.

Другой знаменитый парикмахер-стилист Тимоти Дэвид также поделился своими советами, как получить лучший цвет волос дома. Для начала он предложил связаться со своим колористом или стилистом, если он у вас, есть, который поможет вам подобрать подходящий цвет или посоветует, в каких пропорциях смешать разные краски, чтобы получить нужный вам оттенок.

Фото: depositphotos

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