Как самостоятельно обесцветить волосы в домашних условиях и не испортить их
И вот в беседе с онлайн-изданием Women’s Health стилисты по волосам решили поделиться советами, как обесцветить собственные волосы в домашних условиях, чтобы потом не привести в состояние шока своего парикмахера. Специалисты в этом вопросе, конечно, категоричны: самостоятельный переход в блонд – изначально ужасная идея. «В отличие от окрашивания обесцвечивание – более агрессивный процесс, который сложно обернуть вспять. Потому человек должен иметь профессиональные знания о том, как пользоваться этими продуктами. Волосы – не место для ошибок», – пояснил колорист Ричи Кандасами.
Однако, если вы все же решили попробовать провести процедуру самостоятельно, следует соблюдать несколько нехитрых правил. Во-первых, проводить обесцвечивание нужно на сухих и грязных волосах, которые не мыли хотя бы 2 дня. Это поможет избежать раздражения кожи головы. Также стоит учитывать, чем короче локоны, тем легче будет провести осветление волос. Во-вторых, нужно использовать один отбеливающий порошок и два разных активатора с разной процентовкой: 20% – для корней, 30% – для длины.
Перед тем как начать наносить смесь, разделите волосы по проборам на 4 части и нанесите средство на волосы, отступив от корней минимум сантиметр-полтора. На сами корни нанесите порошок, разведенный другим активатором. Выдерживать средство на неокрашенных волосах нужно ровно столько, сколько указано в инструкции, и немного меньше, если они до этого уже осветлялись. После этого шевелюру нужно тщательно вымыть и нанести восстанавливающую структуру локонов маску. Если вы добились нужного эффекта, дальше волосы можно затонировать красителем – это поможет избежатьпоявления желтизны и других оттенков, которые могут возникнуть при окислении. Однако специалисты подчеркивают, что лучше все же воздержаться от столь рискованных экспериментов.
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Фото: pixabay
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