Как привычное выдавливание прыщей может довести до реанимации
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», мужчина, проживающий в Китае, также не думал, что может произойти что-то плохое, поэтому безо всяких опасений решил самостоятельно избавиться от появившегося на подбородке воспаления привычным способом.
Однако уже к вечеру китаец почувствовал себя неважно, у него появились недомогание, слабость и сонливость. Наутро ситуация еще сильнее ухудшилась: у него поднялась высокая температура, началась лихорадка, сильно раздулось лицо и начались проблемы с дыханием. Мужчине пришлось обратиться за помощью в больницу. Его срочно госпитализировали. После проведенной диагностики медики установили, что в образовавшуюся ранку попала инфекция, которая спровоцировала пневмонию, которая, в свою очередь, привела к полному отказу легких. Мужчину перевели в реанимацию, где он находится уже 2 месяца, в течение которых врачи пытаются спасти ему жизнь.
Фото: depositphotos
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