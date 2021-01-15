Как привычное выдавливание прыщей может довести до реанимации

Однако уже к вечеру китаец почувствовал себя неважно, у него появились недомогание, слабость и сонливость. Наутро ситуация еще сильнее ухудшилась: у него поднялась высокая температура, началась лихорадка, сильно раздулось лицо и начались проблемы с дыханием. Мужчине пришлось обратиться за помощью в больницу. Его срочно госпитализировали. После проведенной диагностики медики установили, что в образовавшуюся ранку попала инфекция, которая спровоцировала пневмонию, которая, в свою очередь, привела к полному отказу легких. Мужчину перевели в реанимацию, где он находится уже 2 месяца, в течение которых врачи пытаются спасти ему жизнь.

Фото: depositphotos

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