Как принять свой возраст и вновь начать радоваться жизни после 40 лет
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», специалисты сходятся во мнении, что необходимо выполнять три простые рекомендации, которые помогут осознать, «что после 40 жизнь только начинается». В первую очередь стоит перестать зацикливаться на числах в паспорте. Это не имеет никакого значения, если вы ощущаете себя молодой в душе. А чтобы поддерживать это, старайтесь всегда хорошо выглядеть – не для кого-то, а для себя. Занимайтесь спортом, чтобы сохранить фигуру подтянутой, не ходите с засаленными волосами, регулярно делайте стрижку, маникюр и педикюр. Даже дома одевайтесь в хорошую и удобную одежду.
Также обязательно следите за осанкой. Ничто так не прибавляет возраста, как сутулость, ведь из-за этого нарушается статика шеи, появляются вдовий горбик и второй подбородок, и даже очень красивая одежда перестает сидеть как надо. И еще один совет для сохранения молодости, хорошего самочувствия и профилактики депрессии, которого рекомендуют придерживаться все врачи, это наладить работу пищеварительной системы, ведь именно правильное питание – залог молодости. Исключите из рациона полуфабрикаты и фастфуд, ведь организму все сложнее очищаться от токсинов и шлаков, потому все последствия несбалансированной диеты сразу же отражаются на лице и самооценке.
Фото: depositphotos
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