Как принять свой возраст и вновь начать радоваться жизни после 40 лет

Также обязательно следите за осанкой. Ничто так не прибавляет возраста, как сутулость, ведь из-за этого нарушается статика шеи, появляются вдовий горбик и второй подбородок, и даже очень красивая одежда перестает сидеть как надо. И еще один совет для сохранения молодости, хорошего самочувствия и профилактики депрессии, которого рекомендуют придерживаться все врачи, это наладить работу пищеварительной системы, ведь именно правильное питание – залог молодости. Исключите из рациона полуфабрикаты и фастфуд, ведь организму все сложнее очищаться от токсинов и шлаков, потому все последствия несбалансированной диеты сразу же отражаются на лице и самооценке.

Фото: depositphotos

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