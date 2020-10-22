Как правильно выбрать уходовую косметику в зависимости от возраста, чтобы остановить старение

В тридцать пора пополнить запас витаминов в коже. Витамины А и С – это хорошо зарекомендовавшие себя антивозрастные ингредиенты, которые отлично подойдут для предотвращения появления первых возрастных изменений. Стоит помнить, что суперсильные концентрации этих веществ пока не требуются, потому выбирайте косметику, в которых витамины А и С упоминаются как часть коктейля из антиоксидантов, который поможет защитить кожу от вредного воздействия окружающей среды. Если у вас жирная кожа, используйте витамин В3, который регулирует выработку кожного себума. Кроме того, не стоит забывать, что после тридцати постепенно начинает замедляться способность кожи к обновлению, потому самое время добавить в ваше косметическое меню продукты с отшелушивающими кислотами. Пользоваться ими каждый день не стоит – хватит 2-3 применений. Отдайте предпочтение мягким кислотам – молочной и яблочной с небольшим процентным содержанием в составе.

К сорока годам самое время внедрить в свою бьюти-рутину ретинол, который подстегнет регенерацию кожи и запустит выработку «белков молодости» – коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Также стоит выбрать косметику с более высоким содержанием витамина С. И не забывайте о том, что надо пользоваться средствами с SPF, чтобы избежать появления нежелательной пигментации. Также обратите внимание на осветляющие кожу средства с ниацинамидом и азелаиновой кислотой, лакрицей и арбутином.

В пятьдесят не каждая женщина сможет выглядеть, как Дженнифер Лопес, однако выглядеть свежо и моложе своих лет точно возможно. С наступлением менопаузы уровень эстрогена и, следовательно, производство коллагена в коже сильно снижаются, потому теперь многое зависит только от вас. Используйте косметику с активным составом, используйте более питательные и плотные текстуры, не забывайте о том, что необходимо поддерживать должный уровень гидратации и задумайтесь о подборе ЗГТ. В зрелом возрасте при наступлении климакса морщинки становятся более глубокими, а кожа потеряет упругость, но правильное питание, использование солнцезащитных средств и насыщенные текстуры кремов с кислотами и ретинолом, витамином С помогут регенерировать ее. Однако стоит помнить, что чудес ждать не стоит, потому не стоит забывать и о профессиональной косметологии, которая способна творить чудеса.

Фото: pixabay

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