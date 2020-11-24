Как правильно подготовиться к пластической операции, чтобы она прошла без проблем

За две недели до назначенной даты операции стоит отказаться от сигарет, так как эта вредная привычка замедлит процесс восстановления – рубцы будут хуже заживать. Если вы поклонница солярия, тоже на время забудьте о мечтах стать бронзовой богиней. За 7 дней до операции нужно распрощаться даже с минимальными дозами алкоголя, так как он негативно влияет на свертываемость крови и может препятствовать корректному воздействию на организм анестезии и других лекарств. Противозачаточные таблетки и другие медикаменты (аспирин, антикоагулянты и т.д.) также стоит ограничить, если нет показаний к их постоянному приему. И никаких косметологических процедур в этот период! Также рекомендуется сдать все назначенные врачом анализы, сделать флюорографию и получить все необходимые консультации профильных специалистов.

За пару дней до пластики ограничьте физические нагрузки и хорошо отдохните, не пользуйтесь новой косметикой, чтобы не вызвать нежелательных реакций кожи и аллергии. В день перед операцией постарайтесь опорожнить кишечник, примите легкое седативное, если волнуетесь и не наедайтесь на ночь. Утром перед пластикой ничего не ешьте, не пользуйтесь косметикой.

Фото: depositphotos

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