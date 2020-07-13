Как правильно определить свой размер груди без посторонней помощи

Мэдисон Энн объяснила, что размер вашей груди равняется разнице между обхватом самой полной части груди и обхватом под ней. Если эта она составляет меньше 12 сантиметров, то размер вашей чашки – AА, если 12 сантиметров – А, если 14 сантиметров, значит, ваша чашка В. Этот трюк работает и для чашек C и D (разница должна быть 16 и 18 сантиметров соответственно). Для бОльших размеров формула рассчитывается сложнее. Тем не менее Мэдисон Энн отметила, что разница между обхватом груди и областью под грудью в 18,5-19 сантиметров характерна для размера чашки DD или чашки E, 22 сантиметра соответствуют размеру F, 24 – размеру G. Кроме того, стоит учитывать, что у разных брендов нижнего белья разные лекала, потому размер может немного различаться, однако такое простое правило поможет не растеряться в магазине и поможет понять, между какими размерами стоит выбирать.

Фото: depositphotos

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