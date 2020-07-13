Как правильно определить свой размер груди без посторонней помощи
Мэдисон Энн раньше работала консультантом по подобру нижнего белья люксового бренда. Ее бьютихаком заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. Женщина записала короткий видеоролик, который выложила в социальной сети TikTok. По ее словам, единственное, что вам понадобится, – это рулетка или измерительная лента. Правильный размер можно определить всего за три простых шага. Если все сделать как нужно, вы удивитесь, каким удобным может быть нижнее белье и как красиво оно подчеркнет аппетитные изгибы вашего бюста.
В своем ролике Энн сказала, что начать нужно с измерения двух параметров – обхвата корпуса прямо под грудью и непосредственно самой груди. При измерении стоять надо ровно и следить, чтобы лента не перекрутилась, не была сильно натянута или располагалась не под углом. Важный нюанс, который отметила эксперт: «Обхват под грудью обычно обозначается четными цифрами. Если у вас получается нечетное или неполное число, нужно его округлить до полного четного с учетом своих ощущений». То есть если обхват груди у вас оказался 74,4 сантиметра, надо округлить его до 74 или 76 сантиметров. Следующим шагом станет определение второго параметра – самой полной части вашей груди, измерять ее надо без бюстгальтера или в спортивном лифчике.
Мэдисон Энн объяснила, что размер вашей груди равняется разнице между обхватом самой полной части груди и обхватом под ней. Если эта она составляет меньше 12 сантиметров, то размер вашей чашки – AА, если 12 сантиметров – А, если 14 сантиметров, значит, ваша чашка В. Этот трюк работает и для чашек C и D (разница должна быть 16 и 18 сантиметров соответственно). Для бОльших размеров формула рассчитывается сложнее. Тем не менее Мэдисон Энн отметила, что разница между обхватом груди и областью под грудью в 18,5-19 сантиметров характерна для размера чашки DD или чашки E, 22 сантиметра соответствуют размеру F, 24 – размеру G. Кроме того, стоит учитывать, что у разных брендов нижнего белья разные лекала, потому размер может немного различаться, однако такое простое правило поможет не растеряться в магазине и поможет понять, между какими размерами стоит выбирать.
Фото: depositphotos
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