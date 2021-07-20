Как правильно нанести макияж, чтобы он не «поплыл» в жару

По словам визажиста Лизы Поттер-Диксон, в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Для этого перед началом макияжа необходимо нанести на лицо увлажняющий крем, таким образом косметика продержится гораздо дольше. Затем специалист порекомендовала использовать легкий тональный крем с матирующим эффектом, который позволит избежать жирного блеска.

Как сообщает издание The Independent, следующий визажист бренда Nars Рэйчел Харди советует использовать свою любимую технику под названием multi-prime. Ее суть заключается в использовании сразу нескольких баз под тональный крем: первая сужает поры и тем самым устраняет жирный блеск, а вторая создает дополнительное свечение.

Специалист Рэйчел О'Доннелл предлагает использовать средства с SPF для защиты от ультрафиолетовых лучей и водостойкие средства для макияжа: тональный крем, тушь и аналогичные продукты для бровей и губ.

В свою очередь Поттер-Диксон подсказала, что для дополнительного закрепления макияжа в конце стоит воспользоваться фиксирующим спреем.