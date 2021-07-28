Как повторить популярный в TikTok тренд — макияж «обратный кошачий взгляд»

Как сообщает издание Independent, хотя селебрити и демонстрировали обсуждаемый макияж и ранее, особую популярность он обрел в последние пару месяцев и стал трендом. Считается, что возобновил актуальность обратных стрелок профессиональный визажист Спенсер. Он опубликовал ролик, который стал вирусным, в своем аккаунте в сети TikTok под ником paintedbyspencer.

На кадрах видео Спенсер с помощью темной подводки для глаз проводит черту под нижним веком, растушевывает ее и создает некую дымку. Публикация разлетелась по соцсети и набрала более двух миллионов просмотров и сотни повторов.