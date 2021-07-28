Как повторить популярный в TikTok тренд — макияж «обратный кошачий взгляд»
Как сообщает издание Independent, хотя селебрити и демонстрировали обсуждаемый макияж и ранее, особую популярность он обрел в последние пару месяцев и стал трендом. Считается, что возобновил актуальность обратных стрелок профессиональный визажист Спенсер. Он опубликовал ролик, который стал вирусным, в своем аккаунте в сети TikTok под ником paintedbyspencer.
На кадрах видео Спенсер с помощью темной подводки для глаз проводит черту под нижним веком, растушевывает ее и создает некую дымку. Публикация разлетелась по соцсети и набрала более двух миллионов просмотров и сотни повторов.
@paintedbyspencer
Love a good REVERSE cat eye 🕺🏻 #fypシ #foryou #FerragamoLetsDance #makeup♬ original sound - Tik Toker
«Обратный кошачий глаз» необычный макияж, который не составит труда повторить. Он подходит для любой формы глаз, а все, что для него нужно — это черный карандаш, темные тени или подводка и кисточка для растушевки. Спенсер рекомендует подводить веко до внутреннего уголка глаза ближе к носу, а также вытягивать его в крыло на внешнем углу нижнего века. Следом можно воспользоваться также темными тенями, чтобы удалось растушевать и замаскировать линию подводки. Кроме того, для лучшего эффекта надо наклеить накладные ресницы или обильно накрасить их тушью.
Фото: freepik.com
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