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Как повторить популярный в TikTok тренд — макияж «обратный кошачий взгляд»

В сети TikTok появилась очередная модная тенденция. На этот раз тренд не привнес ничего нового, так как вновь стал актуальным уже существующий макияж, который носила еще французская актриса Брижит Бардо в 60-х годах прошлого столетия. С тех пор и многие современные знаменитости повторяли его не один раз, среди них Ким Кардашьян, певица Ариана Гранде, актриса Кристен Стюарт и другие. Речь идет о так называемом «обратном кошачьем взгляде».
Ким Кардашьян в 2016 году

Как сообщает издание Independent, хотя селебрити и демонстрировали обсуждаемый макияж и ранее, особую популярность он обрел в последние пару месяцев и стал трендом. Считается, что возобновил актуальность обратных стрелок профессиональный визажист Спенсер. Он опубликовал ролик, который стал вирусным, в своем аккаунте в сети TikTok под ником paintedbyspencer.

На кадрах видео Спенсер с помощью темной подводки для глаз проводит черту под нижним веком, растушевывает ее и создает некую дымку. Публикация разлетелась по соцсети и набрала более двух миллионов просмотров и сотни повторов.

«Обратный кошачий глаз» необычный макияж, который не составит труда повторить. Он подходит для любой формы глаз, а все, что для него нужно — это черный карандаш, темные тени или подводка и кисточка для растушевки. Спенсер рекомендует подводить веко до внутреннего уголка глаза ближе к носу, а также вытягивать его в крыло на внешнем углу нижнего века. Следом можно воспользоваться также темными тенями, чтобы удалось растушевать и замаскировать линию подводки. Кроме того, для лучшего эффекта надо наклеить накладные ресницы или обильно накрасить их тушью.

Фото: freepik.com

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