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Возраст не властен: как повторить лифтинг-макияж Джейн Фонды с Каннского кинофестиваля

Джейн Фонда всегда выглядит бесподобно. Она тонко чувствует моду и красоту и знает, как сиять ярче звезд на красной ковровой дорожке. Уверены, в ее возрасте каждая мечтает выглядеть так же. Как прекрасно, что современные техники мейк-апа позволяют достичь непревзойденного результата без вмешательства пластики и инъекций. Passion.ru вместе с экспертами L'Oreal Paris расскрывает все секреты антивозрастного макияжа.

Для лифтинг-макияжа главное – минимализм и естествественнность. Особое внимание уделите уходу за бровями. Аккуратные брови помогают поддерживать элегантный образ. При помощи геля-помады можно создать естественный макияж и придать выразительности бровям, "подтянув" овал лица. Наберите немного геля на кисточку и прокрасьте линию бровей легкими движениями, моделируя густоту и красивую форму.

Правильная пудра -важный компонент лифтинг-макияжа . Светлый оттенок поможет «обесцветить» морщины в носогубном треугольнике, уголках губ и на лбу. Остановите свой выбор на минеральной альтернативе. Для придания лицу свежести нанесите cтойкие румяна в нежно-розовом оттенке на скулы в соответствии с формой лица. Их удобно растушевывать пальцами и заметно подтянуть овал лица.

Глаза – зеркало души. Добиться естественного и умеренного образа можно при помощи нейтральных, сдержанных цветов. Используйте палетку теней для век, выдержанную в нюдовых оттенках. Мерцающие тени для век - незаменимы для создания неповторимых и ярких образов. Матовые и блестящие оттенки в палитре дают полную свободу при выборе желаемого образа — от сдержанного нюда до драматичных смоки. Нанесите тени на веко, используя светлые оттенки для внутреннего уголка глаза и темные более насыщенные цвета для внешнего.

Межресничное пространство можно подчеркните жирным карандашом шоколадного оттенка. Ищи в формуле сочетание масла и воска, так карандаш будет мягко скользить по контуру глаза, позволяя добиться стойкого и яркого результата. Аппликатором или кистью легко растушуй карандаш практически в ноль, создавая «мягкий» дымчатый макияж. Ресницы накрасьте ухаживающей разделяющей тушью, чтобы добавить глазам глубины.

Для макияжа губ приветствуются бежевые, бежево-розовые тона, максимально приближенные к естественному цвету. Эти оттенки идеальны для повседневного макияжа. Лучше отдавать предпочтение увлажняющим губным помадам, ведь они обладает легкой тающей текстурой, мягко ложится и дарят губам уход.

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Минеральная пудра для лица "Alliance Perfect", L'Oreal Paris, 462 руб.
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Текст: Дарья Солодовникова Фото: пресс-служба L'Oreal Paris

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