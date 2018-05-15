Возраст не властен: как повторить лифтинг-макияж Джейн Фонды с Каннского кинофестиваля

Для лифтинг-макияжа главное – минимализм и естествественнность. Особое внимание уделите уходу за бровями. Аккуратные брови помогают поддерживать элегантный образ. При помощи геля-помады можно создать естественный макияж и придать выразительности бровям, "подтянув" овал лица. Наберите немного геля на кисточку и прокрасьте линию бровей легкими движениями, моделируя густоту и красивую форму.

Правильная пудра -важный компонент лифтинг-макияжа . Светлый оттенок поможет «обесцветить» морщины в носогубном треугольнике, уголках губ и на лбу. Остановите свой выбор на минеральной альтернативе. Для придания лицу свежести нанесите cтойкие румяна в нежно-розовом оттенке на скулы в соответствии с формой лица. Их удобно растушевывать пальцами и заметно подтянуть овал лица.

Глаза – зеркало души. Добиться естественного и умеренного образа можно при помощи нейтральных, сдержанных цветов. Используйте палетку теней для век, выдержанную в нюдовых оттенках. Мерцающие тени для век - незаменимы для создания неповторимых и ярких образов. Матовые и блестящие оттенки в палитре дают полную свободу при выборе желаемого образа — от сдержанного нюда до драматичных смоки. Нанесите тени на веко, используя светлые оттенки для внутреннего уголка глаза и темные более насыщенные цвета для внешнего.