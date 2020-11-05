Как получить брови а-ля Джиджи Хадид в домашних условиях

Известный мастер макияжа Ядим говорит, что, чтобы сделать брови более яркими и густыми, нужно взять обычное кусковое мыло, лучше глицериновое, так как на него впоследствии можно нанести декоративную косметику. Слегка смочите водой зубную щетку (выбирайте максимально мягкий вариант), при помощи салфетки удалите с нее лишнюю влагу и проведите ею по мылу, чтобы набрать его. Затем проведите щеткой по бровям, приподнимая волоски и укладывая их так, как хочется. Затем при помощи карандаша или помадки сделайте брови более яркими и прорисуйте пустоты. При необходимости воспользуйтесь еще и оттеночным гелем. Преимущество этого способа неоспоримо, так как обойдется вам очень дешево и поможет уложить даже очень жесткие и непокорные волоски. Прием работает безотказно и делает брови очень выразительными. А если же вам хочется более долговременного эффекта, можно воспользоваться специальными наборами для ламинирования в домашних условиях. Результат от подобной процедуры продержится от 6 до 8 недель. Главное – все делать строго по инструкции и не забыть предварительно провести патч-тест, чтобы избежать аллергической реакции.

Фото: Instagram gigihadid

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