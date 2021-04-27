Как онлайн-конференции во время пандемии изменили мир пластической хирургии
Когда в начале прошлого года весь мир закрыли на карантин, многие пластические хирурги считали, что их бизнесу пришел конец. По официальным данным, медицинский туризм только в Сингапуре приносит доход в размере около 750 миллионов долларов, такая сумма была зафиксирована в 2014 году. На сегодняшний день, вероятно, сумма гораздо больше. Однако специалисты оказались неправы: пластические хирурги азиатского города-государства, да и всего мира, отмечают бОльшую занятость, чем когда-либо ранее.
Один из хирургов признался, что к нему начали приходить пациенты, которые раньше не проявляли никакого интереса к процедурам красоты. Произошло это по причине того, что после нескольких месяцев проведения встреч с помощью видеозвонков люди начали находить в себе недостатки, и им не нравилось свое изображение в миниатюре видео, сообщает издание Insider.
Журналисты онлайн-издания расспросили нескольких специалистов об изменениях желаний клиентов. На условиях анонимности они прокомментировали трансформацию главных трендов из-за пандемии. Так, доктор Л. говорит, что клиентки стремятся сделать свое лицо более подтянутым, процедуры ботокса направлены на разглаживание морщин. Другой хирург также отмечает востребованность процедуры по подтяжке лица и удалению мешков под глазами.
Фото: freepik.com
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