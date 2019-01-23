«Как они меня распознали, без мейка, полусонную»: Глафира Тарханова стесняется фотографироваться в метро ненакрашенной

С подземкой у актрисы связано много воспоминаний. Когда она училась во 2-3 классах, Глафира сама ездила в школу — из Выхино на Пражскую. «Несколько раз меня будили на Чертановской, чтобы поезд, меня спящую, не увез в дэпо.. 3 раза, в детстве, я оставляла-забывала в метро скрипку. 2 раза ее возвращали, через бюро находок, в 3-ий раз она ко мне не вернулась», — вспоминает она.

Глафира — опытный пользователь «подземки»: «Можно точно рассчитать время в пути, я обычно делаю так, 1станция=1 пересадка =3мин. Это подсчет +- меня никогда не подводил», — поделилась лайфхаком она.

«А еще там есть возможность понаблюдать (в институте это было в помощь, для этюдов-наблюдений за людьми), поспать и почитать», — перечисляет «плюсы» метро Тарханова.

А вы когда-нибудь встречали звезд в метро?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram