«Как они меня распознали, без мейка, полусонную»: Глафира Тарханова стесняется фотографироваться в метро ненакрашенной

Иногда, к огромной радости фанатов, звезды спускаются в метро. Шанс встретить известную личность мал, но когда это происходит, многим хочется сфотографироваться на память. Актриса Глафира Тарханова призналась, что на днях отказала поклоннику в совместном селфи, так как постеснялась своего ненакрашенного лица.
«Узнают ли меня в метро??? Да! Чаще когда, хотябы ресницы накрашены. Вчера, извините, отказалась фотографироваться (как они меня распознали, без мейка, полусонную) прошу прощения, но без таких фото лучше обойтись», — написала она в блоге.
С подземкой у актрисы связано много воспоминаний. Когда она училась во 2-3 классах, Глафира сама ездила в школу — из Выхино на Пражскую. «Несколько раз меня будили на Чертановской, чтобы поезд, меня спящую, не увез в дэпо.. 3 раза, в детстве, я оставляла-забывала в метро скрипку. 2 раза ее возвращали, через бюро находок, в 3-ий раз она ко мне не вернулась», — вспоминает она.
Глафира — опытный пользователь «подземки»: «Можно точно рассчитать время в пути, я обычно делаю так, 1станция=1 пересадка =3мин. Это подсчет +- меня никогда не подводил», — поделилась лайфхаком она.
«А еще там есть возможность понаблюдать (в институте это было в помощь, для этюдов-наблюдений за людьми), поспать и почитать», — перечисляет «плюсы» метро Тарханова.
А вы когда-нибудь встречали звезд в метро?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram