«Как неприлично»: Юлию Ковальчук раскритиковали за выход в свет без бюстгальтера

Как и многие другие знаменитости, Юлия Ковальчук абсолютно не стесняется небольшого размера груди. Певица носит наряды с откровенными декольте, фотографируется в бикини, а накануне вышла в свет в легком платье, под которое не надела бюстгальтер. Певица поужинала в компании радиоведущего Романа Емельянова и его супруги Юлии, о чем рассказала в Instagram. Снимок Ковальчук сопроводила красноречивым хештегом «пикантное фото».