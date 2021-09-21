Как не остаться лысой: чем опасно домашнее окрашивание волос краской из супермаркета

Стилист Мэттью продемонстрировал волосы клиентки, которая будучи блондинкой покрасила волосы в черный цвет краской из коробки. Также специалист рассказал, что девушка пришла к нему, чтобы получить более светлый оттенок. Об этом рассказали в Mirror.

Перед осветлением волос парикмахер решил сделать тест на пряди. «Хотя они могут показаться бессмысленными, тесты на пряди чрезвычайно важны, чтобы убедиться, что вам или вашим волосам не причинен вред и исключить аллергическую реакцию», — сообщил Мэттью. Тогда в результате нанесенного раствора на часть волос локоны повели себя ожидаемо: они спустя буквально несколько минут завились и даже частично выпали.