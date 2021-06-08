Как Наталья Бочкарева поправилась на 60 кг и затем успешно от них избавилась

«Вторая беременность наступила, когда первенцу было четыре месяца. Поэтому вес у меня прибавлялся и прибавлялся. Когда дети родились, я поняла, что с этими килограммами надо что-то делать», — говорит Бочкарева. Тогда она стала придерживаться различных диет, которые не помогали. Актриса призналась, что ей даже тяжело было ходить: «Я была очень круглой, было очень тяжело ходить». По ее словам, помогли похудеть в основном танцы и спорт, звезда даже приняла участие в нескольких танцевальных проектах. Также она придерживалась правильного питания, ходила на массажи и делала обертывания. Благодаря чему ей удалось избавиться от 60 килограммов.