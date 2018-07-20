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«Как мумия высохшая»: 64-летняя Лайма Вайкуле поразила худобой и сильно постаревшим внешним видом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лайма Вайкуле

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На днях в Юрмале стартовал музыкальный фестиваль «Рандеву», организованный Лаймой Вайкуле.

В первый день фестиваля «Рандеву» в Юрмале Лайма Вайкуле, давно разменявшая седьмой десяток, появилась перед публикой в стильном наряде и выложила соответствующий видеоролик в свой микроблог. Но поклонников смутила чрезмерная худоба Лаймы Станиславовны. Другие также заметили, что певица держалась довольно странно и с трудом стояла на ногах.

«Как мумия высохшая», «Похоже, что перенесла инсульт… Или микроинсульт… Нужно уважать ее возраст и заслуги», «Похудела сильно», — стали комментировать ролик подписчики.

Впрочем, Вайкуле не обратила внимания на эти реплики и во второй день фестиваля опубликовала еще один ролик, в котором призвала тех поклонников, кто еще не успел купить билеты на выступления популярных в России и Прибалтике артистов, сделать это как можно скорее.

Фото и видео: Instagram

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