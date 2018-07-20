«Как мумия высохшая»: 64-летняя Лайма Вайкуле поразила худобой и сильно постаревшим внешним видом

Впрочем, Вайкуле не обратила внимания на эти реплики и во второй день фестиваля опубликовала еще один ролик, в котором призвала тех поклонников, кто еще не успел купить билеты на выступления популярных в России и Прибалтике артистов, сделать это как можно скорее.

Фото и видео: Instagram