«Как мумия высохшая»: 64-летняя Лайма Вайкуле поразила худобой и сильно постаревшим внешним видом

В первый день фестиваля «Рандеву» в Юрмале Лайма Вайкуле, давно разменявшая седьмой десяток, появилась перед публикой в стильном наряде и выложила соответствующий видеоролик в свой микроблог. Но поклонников смутила чрезмерная худоба Лаймы Станиславовны. Другие также заметили, что певица держалась довольно странно и с трудом стояла на ногах.
«Как мумия высохшая», «Похоже, что перенесла инсульт… Или микроинсульт… Нужно уважать ее возраст и заслуги», «Похудела сильно», — стали комментировать ролик подписчики.
Впрочем, Вайкуле не обратила внимания на эти реплики и во второй день фестиваля опубликовала еще один ролик, в котором призвала тех поклонников, кто еще не успел купить билеты на выступления популярных в России и Прибалтике артистов, сделать это как можно скорее.
Фото и видео: Instagram