«Как можно быть такой красивой?»: интернет-пользователи считают фигуру Ходченковой идеальной

Сейчас Светлана Ходченкова наслаждается отдыхом на острове Бали и время от времени радует фолловеров яркими снимками, в том числе в бикини. На днях звезда опубликовала в своем микроблоге видеоролик, сделанный из ее снимка — девушка позирует лежа у кромки бассейна и демонстрируя стройную фигуру.
«Неужели можно быть такой красивой?», «Блин, как красиво... ноги, ноги и голова», «Светлана фантастично прекрасны (можете сделать фото прям у берега моря. смотриться невероятно)))», «Светлана вы воплощение сексульности и идеальности потресающая у вас фигура я вас Люблю», «В кадр вошли ноги... сплошные ноги», «Космически красивая женщина:)», — осыпали Светлану комплиментами интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Говорят, что Ходченкова проводит этот отпуск со своим «старым-новым» возлюбленным Григорием Петришиным. Друзья актрисы уверяют, что она не просто готова к смене семейного положения, но и хочет стать мамой. Стоит отметить, что в 2015 году Петришин сделал своей возлюбленной красивое предложение руки и сердца: мужчина вышел на сцену театра Эстрады после окончания спектакля «История любви», в котором играет Светлана. К тому моменту пара встречалась более пяти лет, однако по неизвестным причинам влюбленные расстались. Теперь же в прессе вновь появились сообщения, что пара воссоединилась, хотя Ходченкова предпочитает не комментировать свою личную жизнь.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram