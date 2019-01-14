«Как можно быть такой красивой?»: интернет-пользователи считают фигуру Ходченковой идеальной

Сейчас Светлана Ходченкова наслаждается отдыхом на острове Бали и время от времени радует фолловеров яркими снимками, в том числе в бикини. На днях звезда опубликовала в своем микроблоге видеоролик, сделанный из ее снимка — девушка позирует лежа у кромки бассейна и демонстрируя стройную фигуру.

«Неужели можно быть такой красивой?», «Блин, как красиво... ноги, ноги и голова», «Светлана фантастично прекрасны (можете сделать фото прям у берега моря. смотриться невероятно)))», «Светлана вы воплощение сексульности и идеальности потресающая у вас фигура я вас Люблю», «В кадр вошли ноги... сплошные ноги», «Космически красивая женщина:)», — осыпали Светлану комплиментами интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).