«Как Мэрилин Монро, только лучше»: постройневшая Пелагея в платье по фигуре принимает комплименты поклонников

«Шикарная цветущая дама!!!!! Женственность так и льется..... Пелагея, выглядите просто восхитительно», «Вы похожи тут на Мэрлин Монро», «Как Мэрилин Монро, только лучше», «Русская Мэрилин», «Мерелин Монро отдыхает...», «Ох, я Вас скоро с Гагариной перестану различать) Выглядите просто отпадно», «На Кристину Агилеру тут похожа», «Наша дикая львица», «Вы меняете имидж, и это радует», «Очень ждем эфир», — комментируют восторженные подписчики.

А как считаете вы, похожа Пелагея на легендарную актрису?