Как любовь к гаджетам и смартфонам сказывается на красоте и молодости лица
В интервью радиостанции Sputnik эксперт отметил, что люди, занимающиеся активным ведением соцсетей, smm-менеджеры, блогеры и просто любители полистать ленту, обычно сидят в весьма специфической позе – держа гаджет или смартфон на уровне груди и склонив к нему голову, что приводит к изменению овала лица. Пластический хирург отметил, что даже у очень молодых и стройных людей из-за такого нефизиологичного положения головы и тела появляется второй подбородок. «Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы, – пояснил Амжад. Аль-Юсеф. – Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становится глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет».
И эта история, как отметил врач, с каждым годом становится все моложе, ведь раньше и помыслить было сложно, что у 25-летней девушки без лишнего веса может быть второй подбородок. В юном возрасте эту проблему можно решить и без обращения к пластическому хирургу, нужно лишь не пренебрегать специальной гимнастикой для повышения тонуса мышц шеи. Кроме того, Аль-Юсеф рекомендовал не забывать о том, что долгое сидение в гаджетах в целом не слишком хорошо сказывается на здоровье: снижается зрение, страдают нервная система и снижается общий тонус тела, а малая подвижность ведет к образованию лишнего веса.
Фото: freepik
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