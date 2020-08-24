Как любовь к гаджетам и смартфонам сказывается на красоте и молодости лица

И эта история, как отметил врач, с каждым годом становится все моложе, ведь раньше и помыслить было сложно, что у 25-летней девушки без лишнего веса может быть второй подбородок. В юном возрасте эту проблему можно решить и без обращения к пластическому хирургу, нужно лишь не пренебрегать специальной гимнастикой для повышения тонуса мышц шеи. Кроме того, Аль-Юсеф рекомендовал не забывать о том, что долгое сидение в гаджетах в целом не слишком хорошо сказывается на здоровье: снижается зрение, страдают нервная система и снижается общий тонус тела, а малая подвижность ведет к образованию лишнего веса.

Фото: freepik

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