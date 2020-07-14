Как легко и просто сделать форму бровей идеальной без посторонней помощи
Как передает британский онлайн-портал The Sun, привести в порядок брови самостоятельно довольно несложно. Особенно если иметь под рукой пошаговую инструкцию. Шаг первый – окраска бровей, благодаря ей они будут выглядеть более четкими, густыми и здоровыми. Если вы никогда не делали этого раньше, будьте предельно осторожны. В процедуре нет ничего сложного, но перед ее началом надо провести патч-тест на наличие аллергии – это поможет вам избежать ожогов, волдырей, покраснений и отеков, вызванных реакцией организма на краситель. Для начала нанесите вазелин или жирный крем вокруг формы бровей, чтобы уменьшить вероятность случайного окрашивания кожи там, где не надо. Затем смешайте краситель согласно инструкции на упаковке – используйте только средства, предназначенные для бровей. Затем при помощи тонкой кисточки, которая обычно идет в комплекте, прокрасьте каждый волосок от корня до кончиков и оставьте на указанное в инструкции время. Лучше установите таймер, чтобы не забыть. Смойте при помощи ваты и теплой воды.
Шаг второй – скорректируйте форму. Для этого вам понадобится пинцет или воск и специальная расческа для бровей. Если у вас такой нет, подойдет и очищенная от остатков продукта щеточка от старой туши. Первым делом расчешите брови, приподняв волоски вверх. Посмотрите на то, как они растут, какие – формообразующие, и определите, какие надо удалить. Если вы предпочитаете воск, нанесите его на области ниже и выше формы, дождитесь, когда он застынет, и затем снимите против роста волосков. Если в вашем распоряжении только пинцет, аккуратно выщипите нежелательную растительность. Главное правило – не стремитесь слишком радикально менять уже существующую форму ваших бровей, сейчас в моде естественность, а не тонкие ниточки.
Шаг третий – доведение до идеала. Еще раз расчешите брови и избавьтесь выбивающихся, торчащих и обломанных волосков, при необходимости укоротите слишком длинные и портящие форму. Еще раз посмотрите, не пропустили ли вы что-нибудь, и заканчивайте процедуру. Небольшой совет – старайтесь укладывать волоски бровей вверх, это сделает взгляд более распахнутым.
Фото: freepik
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!