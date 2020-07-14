Как легко и просто сделать форму бровей идеальной без посторонней помощи

Шаг второй – скорректируйте форму. Для этого вам понадобится пинцет или воск и специальная расческа для бровей. Если у вас такой нет, подойдет и очищенная от остатков продукта щеточка от старой туши. Первым делом расчешите брови, приподняв волоски вверх. Посмотрите на то, как они растут, какие – формообразующие, и определите, какие надо удалить. Если вы предпочитаете воск, нанесите его на области ниже и выше формы, дождитесь, когда он застынет, и затем снимите против роста волосков. Если в вашем распоряжении только пинцет, аккуратно выщипите нежелательную растительность. Главное правило – не стремитесь слишком радикально менять уже существующую форму ваших бровей, сейчас в моде естественность, а не тонкие ниточки.

Шаг третий – доведение до идеала. Еще раз расчешите брови и избавьтесь выбивающихся, торчащих и обломанных волосков, при необходимости укоротите слишком длинные и портящие форму. Еще раз посмотрите, не пропустили ли вы что-нибудь, и заканчивайте процедуру. Небольшой совет – старайтесь укладывать волоски бровей вверх, это сделает взгляд более распахнутым.

Фото: freepik

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