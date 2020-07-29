«Как курица на гриле»: модель раскритиковали за неестественно отретушированную фигуру

Однако подписчиков звезды, которых у нее больше 14 миллионов, смутило вовсе не это. Они высмеяли Деми за то, что она явно отфотошопила свои снимки и перестаралась. Они язвительно сообщили модели, что раньше ее фигура была гораздо более изящной, сейчас же ее бедра стали просто громоподобными, а талия — подозрительно узкой. «Сколько же фотошопа! Просто кошмар!», «Ты выглядишь, как курица, насаженная на гриль! Это просто смешно!», «Кажется, ты набрала немало килограммов за этот длинный карантин», «Почему у тебя такие широкие бедра? Это странно», «Грудь, как всегда, красивая, а вот с талией и бедрами явно что-то не то», «Раньше ты была изящнее», — написали они в многочисленных комментариях к ее публикациям.