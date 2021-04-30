passion.ru

Как Кейт Бекинсейл остается в потрясающей форме в 47 лет (все очень просто)

Британская актриса и героиня франшизы "Другой мир" Кейт Бекинсейл удивляет своей красотой. Порой складывается впечатление, что она смогла повернуть время вспять. Многие подозревают, что звезда обращается к помощи пластических хирургов. Однако сама Кейт это отрицает и открыто делится своими методами ухода за собой.

Кейт начала заниматься спортом в 20 лет, когда ей было необходимо похудеть для съемок. Поначалу тренировки давались ей нелегко, но сейчас она признается: "Теперь физические упражнения для меня едва ли не важнее настроения", – рассказала она изданию Women's Health.

Бекинсейл занимается 6 раз в неделю и всегда усердно работает над своим телом. И касаемо спорта у актрисы есть свои правила, которым она следует неукоснительно:

  • Утро начинается с гимнастики.

  • Во время тренировки ни на что не отвлекаться. Многие любят поболтать, оттянуть момент, но это не про Кейт, в ее случае весь час - только работа.

  • Спортом звезда старается заниматься каждый день и не ищет никаких отговорок.

  • Работа с несколькими группами мышц. В основном она начинает свои тренировки с 8 сложных упражнений, при которых одновременно работают по две группе мышц.

Кейт Бекинсейл

Фото: Globallook

  • После силовых тренировок подключается кардио. Круговая тренировка привлекает Кейт, после 8 силовых, она идет на кардио, а потом возвращается к силовым, но с большим уровнем сложности, то есть прибавляет вес, количество упражнений и скорость выполнения. И в качестве завершения тренировки – беговая дорожка.

  • Йога везде, даже во время съемок девушка не отказывается от релакса.

  • Любит прыгать на батуте.

  • Разнообразные тренировки. Героиня популярных фильмов может переворачивать тяжеленые шины, выполнять различные упражнения со штангой и даже заниматься йогой с настоящими козлами.

Какое-то время Кейт была вегетарианкой, но поняла, что без животного белка у нее не достаточно энергии. Перед походом в зал она ест куриное мясо или яйцо, а после предпочитает салаты с редиской, брюссельской капустой и сафлоровым маслом, лосося и при этом позволяет себе горсть картофельных чипсов.

Бекинсейл тщательно ухаживает за своей кожей. После съемок она реанимирует ее от тяжелого грима с помощью различных очищающих средств и масок. А в обычной жизни звезда прекрасно себя чувствует без косметики и наносит в основном легкий макияж.

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!