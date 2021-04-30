Как Кейт Бекинсейл остается в потрясающей форме в 47 лет (все очень просто)
Кейт начала заниматься спортом в 20 лет, когда ей было необходимо похудеть для съемок. Поначалу тренировки давались ей нелегко, но сейчас она признается: "Теперь физические упражнения для меня едва ли не важнее настроения", – рассказала она изданию Women's Health.
Бекинсейл занимается 6 раз в неделю и всегда усердно работает над своим телом. И касаемо спорта у актрисы есть свои правила, которым она следует неукоснительно:
Утро начинается с гимнастики.
Во время тренировки ни на что не отвлекаться. Многие любят поболтать, оттянуть момент, но это не про Кейт, в ее случае весь час - только работа.
Спортом звезда старается заниматься каждый день и не ищет никаких отговорок.
Работа с несколькими группами мышц. В основном она начинает свои тренировки с 8 сложных упражнений, при которых одновременно работают по две группе мышц.
Фото: Globallook
После силовых тренировок подключается кардио. Круговая тренировка привлекает Кейт, после 8 силовых, она идет на кардио, а потом возвращается к силовым, но с большим уровнем сложности, то есть прибавляет вес, количество упражнений и скорость выполнения. И в качестве завершения тренировки – беговая дорожка.
Йога везде, даже во время съемок девушка не отказывается от релакса.
Любит прыгать на батуте.
Разнообразные тренировки. Героиня популярных фильмов может переворачивать тяжеленые шины, выполнять различные упражнения со штангой и даже заниматься йогой с настоящими козлами.
Какое-то время Кейт была вегетарианкой, но поняла, что без животного белка у нее не достаточно энергии. Перед походом в зал она ест куриное мясо или яйцо, а после предпочитает салаты с редиской, брюссельской капустой и сафлоровым маслом, лосося и при этом позволяет себе горсть картофельных чипсов.
Бекинсейл тщательно ухаживает за своей кожей. После съемок она реанимирует ее от тяжелого грима с помощью различных очищающих средств и масок. А в обычной жизни звезда прекрасно себя чувствует без косметики и наносит в основном легкий макияж.
Фото: Globallook
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