Как Кейт Бекинсейл остается в потрясающей форме в 47 лет (все очень просто)

Кейт начала заниматься спортом в 20 лет, когда ей было необходимо похудеть для съемок. Поначалу тренировки давались ей нелегко, но сейчас она признается: "Теперь физические упражнения для меня едва ли не важнее настроения", – рассказала она изданию Women's Health.

Бекинсейл занимается 6 раз в неделю и всегда усердно работает над своим телом. И касаемо спорта у актрисы есть свои правила, которым она следует неукоснительно: