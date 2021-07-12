Как изменились Уизерспун и другие актеры через 20 лет после «Блондинки в законе»

На момент съемок в «Блондинке в законе» Риз Уизерспун уже обзавелась небольшой фильмографией в популярных в то время проектах. Она появилась в «Друзьях» NBC, в «Выборах» (1999) и «Жестоких намерениях» (1999). Однако главная роль Элли Вудс в обсуждаемой комедии принесла актрисе колоссальный успех, благодаря которому ее пригласили сниматься в других успешных фильмах.

Несколько лет назад Риз снималась и продюсировала американский драматический телесериал HBO «Большая маленькая ложь», который получил несколько кинопремий «Эмми» и «Золотой глобус». Кроме того, в 2016 году актриса основала собственную медиакомпанию Hello Sunshine. А сегодня Уизерспун работает над третьим продолжением «Блондинки в законе».