Как изменились Уизерспун и другие актеры через 20 лет после «Блондинки в законе»
На момент съемок в «Блондинке в законе» Риз Уизерспун уже обзавелась небольшой фильмографией в популярных в то время проектах. Она появилась в «Друзьях» NBC, в «Выборах» (1999) и «Жестоких намерениях» (1999). Однако главная роль Элли Вудс в обсуждаемой комедии принесла актрисе колоссальный успех, благодаря которому ее пригласили сниматься в других успешных фильмах.
Несколько лет назад Риз снималась и продюсировала американский драматический телесериал HBO «Большая маленькая ложь», который получил несколько кинопремий «Эмми» и «Золотой глобус». Кроме того, в 2016 году актриса основала собственную медиакомпанию Hello Sunshine. А сегодня Уизерспун работает над третьим продолжением «Блондинки в законе».
Фото: Globallook
Люк Уилсон сыграл юриста, который покорил сердце главной героини. Актер заслужил мировую известность благодаря роли в «Блондинке в законе» и получил амплуа романтического героя. Также ему удалось сняться еще в нескольких успешных проектах, к примеру, «Ангелы Чарли» (2000). Об этом рассказали журналисты издания insider.
Фото: Globallook
Дженнифер Кулидж до своей роли Полетт уже была известна как мама Стифлера в кассовом фильме «Американский пирог». Эти две роли стали самыми запоминающимися в карьере актрисы.
Кулидж сыграла более 50 персонажей после того, как «Блондинка в законе» попала в кинотеатры. И она также собирается вернуться в третьей части фильма.
Фото: picture-alliance
Сельма Блэр играла заклятого врага главной героини Элли. После съемок в фильме актриса участвовала в более 50 проектах и была удостоена некоторых наград. В последнее время Сельма появилась в сериале «Американская история преступлений», а несколько лет назад снималась в проектах от американской компании Netflix.
Фото: picture-alliance
Мэттью Дэвис сыграл того самого сбежавшего бойфренда главной героини. Данная роль помогла актеру начать свою профессиональную карьеру. Мэттью также появлялся в ряде фильмов и нескольких телевизионных шоу, а его самая главная роль на сегодняшний день — в сериале «Дневники вампира».
Фото: picture-alliance
Фото: picture-alliance, Globallook
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