Как изменились тренды и отношение к пластической хирургии с начала 2000-х годов

Кроме того, мода на нарочитую искусственность и сильную переделку внешности осталась в прошлом, сменившись курсом на естественность и максимальную натуральность. Из-за этого пациенты стали просить проводить манипуляции так, чтобы вмешательство во внешность было максимально незаметно. Как результат были разработаны методики на стыке косметологии и пластической хирургии, которые отличаются максимальной атравматичностью, быстрой реабилитацией и позволяют быстро вернуться в социум. Изменились и материалы, используемые в ходе операций. Так, например, безопаснее стали грудные импланты: их делают более мягкими, качественными и долговечными, пластика уже не сопровождается такими серьезными осложнениями, как раньше. Помимо этого, эксперты отмечают, что люди гораздо реже стали хотеть изменить лицо, чаще они стремятся переделать тело при помощи липосакции, липоструктурирования, увеличения или уменьшения бюста, также в последние годы все более популярной становится бразильская подтяжка ягодиц.

Фото: depositphotos

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