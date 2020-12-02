Как изменила свою внешность потратившая больше 35 млн рублей на пластику женщина
Фото: Instagram nannettehammond
Как сообщает онлайн-портал Daily Star, когда Наннет было 16 лет, она выглядела как обычная девчонка из соседнего двора. Девушка была миловидной шатенкой с широкой белозубой улыбкой глубокими, как у олененка, карими глазами. Но своей внешностью она не была довольна, ей хотелось быть похожей на сексуальную куклу Барби, что и привело к увлечению косметологией и пластической хирургией.
К своим 46 годам Наннет трижды увеличивала грудь, чтобы получить заветный 7 размер, вкачала филлеры в губы, обесцветила до пепельно-белого цвета волосы, нарастила ногти и ресницы, сделала татуаж бровей, контурную пластику лица, поставила виниры, а также регулярно прибегает к инъекциям ботокса, загорает в солярии до бронзового оттенка и предпочитает носить короткие и облегающие наряды, чтобы соответствовать своему идеалу. Благодаря внешности куклы Барби американка сумела построить вполне успешную карьеру модели в журналах для взрослых – в ее портфолио есть даже обложки в журнале Playboy, а также стала успешной Insta-дивой с почти полумиллионом верных поклонников.
Кстати, Наннет, несмотря на свою любовь к пластике и весьма изменившуюся внешность, вполне счастлива в браке: супруг просто обожает ее, во всем поддерживает и даже оплатил многие из ее операций, восхищаются матерью и пятеро ее детей.
Фото: Instagram nannettehammond
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