Как избавиться от отеков, прыщей и других постпраздничных проблем с кожей
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», первое, от чего страдают многие в постпраздничный период – это отеки и мешки под глазами. Вызваны они в первую очередь алкоголем, употреблением копченостей и слишком соленых закусок. Избавиться от них можно при помощи контрастного душа, массажа лица и косметики с кофеином в составе, которая ускоряет движение лимфы. Также в праздники большинство из нас отступают от принципов правильного питания и позволяют себе съесть больше сладкого, чем обычно, а также калорийных блюд с майонезом, что может привести к появлению прыщей. Подсушить их помогут глиняные маски, которые нормализуют выработку себума и очистят кожу. Точечно можно использовать средства с салициловой кислотой, при этом важно не пересушивать кожу, чтобы не ухудшить ситуацию.
Нередко после праздников появляются покраснения и тусклый цвет лица. Справиться с ними помогут хороший сон, восстановление режима, а также средства с АНА-кислотами и успокаивающие тоники с ромашкой и алоэ вера. Кроме того, нередко после наслаждения острой, соленой или сладкой пищей страдает и качество кожи, она становится сухой и шелушащейся. Однако эту проблему легко решить при помощи качественного увлажняющего крема или сыворотки, а в случае появившихся микротравм и трещинок на них необходимо наносить заживляющие мази.
Фото: pixabay
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