Как избавиться от отеков, прыщей и других постпраздничных проблем с кожей

Нередко после праздников появляются покраснения и тусклый цвет лица. Справиться с ними помогут хороший сон, восстановление режима, а также средства с АНА-кислотами и успокаивающие тоники с ромашкой и алоэ вера. Кроме того, нередко после наслаждения острой, соленой или сладкой пищей страдает и качество кожи, она становится сухой и шелушащейся. Однако эту проблему легко решить при помощи качественного увлажняющего крема или сыворотки, а в случае появившихся микротравм и трещинок на них необходимо наносить заживляющие мази.

Фото: pixabay

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