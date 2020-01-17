Как «исчезнувшие морщины» Миддлтон и «чудом изменившийся нос» Маркл привели к опасной популярности филлеров

Так, пластический хирург Карл Шварц заявляет, что видимые мягкие морщины на лбу и под глазами Кейт Миддлтон запечатлены уже на снимке с Уимблдона-2012, но на снимке 2016 года они исчезли, цвет лица стал более ровным, а кожа сияющей, и утверждает, что причиной тому стали инъекции ботокса и филлеров. Снимки Меган Маркл используются для рекламы ринопластики и соблазняют миллионы женщин стать похожими на опальную ныне герцогиню.

Подобная реклама и молчание королевской семьи, по словам экспертов, привели к тому, что обычные женщины выкладывают из собственных карманов тысячи и десятки тысяч рублей и долларов, чтобы получить свою порцию наполнителей и больше походить на любимых принцесс. Так, в 2019 году мать троих детей из Техаса потратила 19 тысяч фунтов стерлингов (более 1,5 миллионов рублей) на филлеры под глаза, в губы и подбородок, а также на инъекции ботокса в своем стремлении выглядеть похожей на Меган Маркл.

Фото: Instagram

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