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«Как голливудская дива»: 36-летняя Юлия Проскурякова восхитила поклонников стройностью и грациозностью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова

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Супруга Игоря Николаева опубликовала в своем микроблоге фото с недавних съемок в «Останкино».

Несмотря на то, что Юлия Проскурякова недавно стала студенткой ГИТИСа, она не собирается прерывать свою музыкальную карьеру. На днях у нее состоялась премьера новой песни, а накануне молодая мама появилась на съемках программы «Сегодня вечером», где выступила со своим мужем Игорем Николаевым. Юлия опубликовала снимок из гримерки в своем микроблоге.

Первое, что заметили поклонники артистки — Проскурякова еще больше похудела. Многие подписчики восхитились ее внешним видом: «Стильная и стройная», «Красный — ваш цвет», «Очаровательная и элегантная, смотреть на вас — одно удовольствие», «Как похорошела, учеба идет на пользу», «Красотка, глаз не оторвать».

Вероятно, напряженный график учебы, который Юлия совмещает с воспитанием маленькой дочки Вероники, повлиял на режим дня и рацион звезды. Как бы там ни было, она действительно выглядит прекрасно — а вы согласны?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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