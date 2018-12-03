«Как голливудская дива»: 36-летняя Юлия Проскурякова восхитила поклонников стройностью и грациозностью

Первое, что заметили поклонники артистки — Проскурякова еще больше похудела. Многие подписчики восхитились ее внешним видом: «Стильная и стройная», «Красный — ваш цвет», «Очаровательная и элегантная, смотреть на вас — одно удовольствие», «Как похорошела, учеба идет на пользу», «Красотка, глаз не оторвать».

Вероятно, напряженный график учебы, который Юлия совмещает с воспитанием маленькой дочки Вероники, повлиял на режим дня и рацион звезды. Как бы там ни было, она действительно выглядит прекрасно — а вы согласны?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram