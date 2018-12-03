«Как голливудская дива»: 36-летняя Юлия Проскурякова восхитила поклонников стройностью и грациозностью

Несмотря на то, что Юлия Проскурякова недавно стала студенткой ГИТИСа, она не собирается прерывать свою музыкальную карьеру. На днях у нее состоялась премьера новой песни, а накануне молодая мама появилась на съемках программы «Сегодня вечером», где выступила со своим мужем Игорем Николаевым. Юлия опубликовала снимок из гримерки в своем микроблоге.
Первое, что заметили поклонники артистки — Проскурякова еще больше похудела. Многие подписчики восхитились ее внешним видом: «Стильная и стройная», «Красный — ваш цвет», «Очаровательная и элегантная, смотреть на вас — одно удовольствие», «Как похорошела, учеба идет на пользу», «Красотка, глаз не оторвать».
Вероятно, напряженный график учебы, который Юлия совмещает с воспитанием маленькой дочки Вероники, повлиял на режим дня и рацион звезды. Как бы там ни было, она действительно выглядит прекрасно — а вы согласны?
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram