Прославившаяся гигантскими «бровями-квадратами» девушка показала, как выглядит без них

Форма бровей может до неузнаваемости изменить лицо – и в случае со звездой социальной сети Instagram Анжеликой Протодьяконовой, это, безусловно, звучит особенно правдоподобно, ведь большинство из 107 тысяч ее подписчиков следят за ней именно из-за ее гигантских бровей-квадратов, похожих на те, с которыми щеголяли знаменитые злые птички из популярной игры Angry Birds. Как отмечает британский онлайн-портал The Sun, «гигантские» – это не преувеличение, ведь они занимают почти весь ее лоб.

В шапке своего профиля девушка так и написала: «Я Анжелика. Я стала звездой благодаря своим бровям». Девушка создала вполне узнаваемый образ, что привлекли к ней внимание прессы, открыли двери в шоу-бизнес и помогли начать сотрудничество со множеством брендов. Однако ее «модный аксессуар» требует много заботы и специального ухода, потому в какой-то момент Анжелика устала о них беспокоиться и недавно шокировала поклонников, поделившись снимком, на котором изображена со своими натуральными бровями.