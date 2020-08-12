«Как девочка»: Светлана Лобода перестаралась с «улучшайзингом» и стала копией Марии Погребняк
37-летнюю Светлану Лободу не узнали поклонники.
Новая фотография в блоге Светланы Лободы поставила в тупик многих ее поклонников. Слишком объемные скулы и кукольное лицо сделали артистку похожей на жену футболиста Марию Погребняк, чьей особенностью считают сходство с куклой Барби.
«Вы очаровательная», «Вас тут не узнать», «Лободушка-девочка-куколка», «Как маленькая девочка», «Дюймовочка просто», - обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram/@lobodaofficial
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