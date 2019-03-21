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«Как девочка»: поклонники восхищаются внешним видом 31-летней Виктории Дайнеко без макияжа

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram Виктории Дайнеко
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Популярная певица опубликовала новое селфи, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко поделилась с Instagram-фолловерами своим новым фото без макияжа. «Всего-то 31. Взрослеть еще рано», — подписала кадр певица.

«На фото как будто 21)», «Какая милая, будто 16 лет», «На этой фотке, совсем как ребенок», «Ого, как будто 18», «Я вижу 15 летнюю девушку подростка», «Здесь, наверное, вообще без косметики)) Просто девочка)) Влюбилась что ли?? похорошела очень))», «Вика, ты тут как девочка вообще», «Такая милая и нежная», «Вик.да где 31?)этой девушке на фото 18, ну максимум 20, так держать», «Надо цифры местами поменять, не 31, а 13», «Хорошенькая. А главное не силиконовая. Умница», «А на фото лет 17», — пишут подписчики в комментариях.

Стоит отметить, что Виктория Дайнеко не стесняется откровенно говорить о своих недостатках. Например, певица призналась, что честно пыталась научиться ретушировать свои фотографии, чтобы уменьшать бедра и попу: «Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда, при любом раскладе, есть бёдра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала, что, имея формы, важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что, в моем понимании, плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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