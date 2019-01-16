«Как девочка»: 39-летняя Альбина Джанабаева без макияжа принимает комплименты поклонников

Поклонники Альбины Джанабаевой привыкли видеть ее с ярким макияжем, аккуратной прической, в соблазнительных нарядах. Поэтому фотографии звезды без макияжа вызывают особый ажиотаж.
Снимок, на котором бывшая солистка группы «ВИА Гра» запечатлена в утреннем свете, без макияжа и фильтров, особенно порадовал ее поклонников.
«Как девочка», — пишут они, отмечая, что любимице идет естественный образ.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram