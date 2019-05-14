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Как девочка: 37-летняя Анна Курникова продемонстрировала стройную фигуру на страницах глянца

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Курникова на обложке Cosmopolitan

Фото: Instagram Анны Курниковой
Анна Курникова снялась для обложки юбилейного выпуска российского Cosmopolitan.

Теннисистка Анна Курникова — дважды мама. Несмотря на этот факт, ее фигуре могут позавидовать миллионы девушек. Свою отличную форму возлюбленная Энрике Иглесиаса продемонстрировала на страницах глянца.

«Спасибо мой любимый @cosmopolitan_russia», — подписала она снимок.

«Знай наших», «Как здорово, что вы украсили обложку», «Спортсменка, комсомолка и просто красавица», «Классная фигура после детишек», «Как девочка», — комментируют подписчики Анны.

Делая комплименты Анне Курниковой, поклонницы подчеркивают, что именно она заставила Энрике Иглесиаса стать семьянином. «Раньше, до того как встретить ее, я представить себе не мог, что у меня могут быть длительные отношения с девушкой. Ни к одной из своих девушек я никогда не относился так серьезно, как к ней», — говорил он в одном из интервью.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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