Как девочка: 37-летняя Анна Курникова продемонстрировала стройную фигуру на страницах глянца

Делая комплименты Анне Курниковой, поклонницы подчеркивают, что именно она заставила Энрике Иглесиаса стать семьянином. «Раньше, до того как встретить ее, я представить себе не мог, что у меня могут быть длительные отношения с девушкой. Ни к одной из своих девушек я никогда не относился так серьезно, как к ней», — говорил он в одном из интервью.