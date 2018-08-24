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«Как девчонка»: поклонники восхищены мамой двоих детей Полиной Гагариной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

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В свой 31 год Полина Гагарина уже успела родить двоих детей, несколько раз поправиться и похудеть, а также кардинально сменить имидж. Но молодость и свежесть у Полины не отнять.

Полина Гагарина уже разменяла четвертый десяток, но ей невозможно дать больше 20 лет — на свежих снимках певица выглядит невероятно юной и свежей. На днях она опубликовала кадр из фотосессии авторства своего супруга, и для этой съемки она выбрала яркое худи и объемный блейзер, в которых выглядела еще моложе.

«Девочка девочкой», «Ну разве можно быть такой красивой?», «Какая милашка», «Какая вы тут классная!!! Жизнирадостная! Оставайтесь такой всегда!!!», «Полина, нет слов, чтобы передать мое восхищение. Вот, хочется обнять и не отпускать! Такая юнная, лет на 18 выглядишь))», — написали Гагариной поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Полины подрастают уже двое детей — сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым и дочь Мия от второго мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

Фото: Instagram

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