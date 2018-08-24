«Как девчонка»: поклонники восхищены мамой двоих детей Полиной Гагариной

Полина Гагарина уже разменяла четвертый десяток, но ей невозможно дать больше 20 лет — на свежих снимках певица выглядит невероятно юной и свежей. На днях она опубликовала кадр из фотосессии авторства своего супруга, и для этой съемки она выбрала яркое худи и объемный блейзер, в которых выглядела еще моложе.