Как часто надо мыть волосы, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми

Если ваши волосы сухие, мыть их нужно не чаще 2 раз в неделю, тогда как жирные требуют более частых встреч с шампунем — по мере необходимости. Но и в том, и в другом случае эксперты советуют не намыливать кончики волос. Наносите средство на корни, а длина промоется сама при смывании, это поможет избежать дополнительного их высыхания. Также стоит учитывать длину и структуру прядей: чем они короче, тем чаще мытье. На длинных волосах можно обойтись сухим шампунем, чтобы освежить корни, а длина засаливается медленнее. Реже нужно мыть и вьющиеся и афроволосы — достаточно одного раза в неделю. А недавно знаменитый стилист Шах Карегар заявил, что и цвет волос имеет значение: брюнеткам волосы надо мыть не чаще двух раз в неделю, иначе они потеряют свой блеск.

Знаменитый парикмахер Джастин Андерсон заявил: «Чрезмерное мытье волос, то есть каждый день или чаще, высушит их не только потому, что вы смываете все натуральные масла, которые питают их, но и потому, что вы, вероятно, в конечном итоге чаще будете сушить их феном и применять средства для укладки типа плойки или утюжка». Солидарен с коллегой и стилист Скотт Миллер, выступающий категорически против ежедневного мытья волос, так как это будет стимулировать излишнюю выработку себума сальными железами, что сделает кожу головы более жирной. По его мнению, одного раза в неделю более чем достаточно.

Фото: depositphotos

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