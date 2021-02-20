Как бороться с закупоренными порами и угревой сыпью: скорая помощь коже

Также, чтобы избежать воспалений, нельзя ложиться спать с декоративной косметикой на лице. Многие ленятся и не смывают макияж перед сном, но это прямой путь к закупорке пор и появлению прыщей. И самое главное: если вы знаете, что ваша кожа проблемная, подходите ответственно к выбору уходовой косметики, выбирайте хорошие некомедогенные составы.

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям