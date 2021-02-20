Как бороться с закупоренными порами и угревой сыпью: скорая помощь коже
Как сообщает онлайн-издание The Health Site, очень важно очищать кожу. Умывайтесь с использованием мягких средств, подходящих вам по типу эпидермиса, чтобы не пересушить лицо. А раз в неделю используйте пилинг, чтобы избавиться от омертвевших клеток, которые могут забивать поры. Любая кожа, будь то сухая или жирная, нуждается в качественном увлажнении. Чтобы соблюсти водный баланс изнутри, пейте не менее 2 литров жидкости в сутки, лучше, если это будет вода, а не кофе, чай и другие напитки, вызывающие обезвоживание. А непосредственно на эпидермис стоит наносить качественный увлажняющий крем.
Также, чтобы избежать воспалений, нельзя ложиться спать с декоративной косметикой на лице. Многие ленятся и не смывают макияж перед сном, но это прямой путь к закупорке пор и появлению прыщей. И самое главное: если вы знаете, что ваша кожа проблемная, подходите ответственно к выбору уходовой косметики, выбирайте хорошие некомедогенные составы.
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Фото: depositphotos
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