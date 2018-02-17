Как балерина! Бритни Спирс продемонстрировала, как умеет крутить фуэте

Поклонники Бритни Спирс знают, что певица очень много времени проводит в спортзале, фото и видео откуда часто публикует в Instagram. Однако сегодня американская звезда немало удивила подписчиков, опубликовав видео с собственным исполнением балетного движения фуэте. Вращение на одной ноге на 360 градусов является одним из самых красивых и сложных элементов классического танца, но тем не менее Бритни его прекрасно освоила.