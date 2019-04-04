«Как 19-летняя девочка»: фото непричесанной и ненакрашенной Тины Канделаки на пляже восхитило ее поклонников

Пять дней назад Тина Канделаки отправилась в жаркий Дубай. Влюбленная в спорт знаменитость предпочла активный отдых, и в его конце смогла похвастаться загорелым подтянутым телом.

«Отдых подошел к концу, пора вливаться в сумасшедший московский ритм и возвращаться к любимой работе», — написала 43-летняя звезда под фото.