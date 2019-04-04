«Как 19-летняя девочка»: фото непричесанной и ненакрашенной Тины Канделаки на пляже восхитило ее поклонников

Пять дней назад Тина Канделаки отправилась в жаркий Дубай. Влюбленная в спорт знаменитость предпочла активный отдых, и в его конце смогла похвастаться загорелым подтянутым телом.
«Отдых подошел к концу, пора вливаться в сумасшедший московский ритм и возвращаться к любимой работе», — написала 43-летняя звезда под фото.
«Естественная красота», «Так хорошо с кудряшками, моложе», «Вы такая классная! Органичная, нежная, юная», «Как будто Вам здесь 19 лет», «Выглядите как 19 летняя девочка», — обсуждают подписчики.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram