Кайли Дженнер взволновала поклонников, продемонстрировав роскошные формы в крошечном бикини

На снимке 22-летняя сестра Ким Кардашьян позирует на склоне горы в пустыне. Она приняла расслабленную позу, запрокинула голову назад, подставив лицо лучам солнца, отчего в объективе камеры на переднем плане оказалась ее роскошная грудь, едва прикрытая топом от купальника. Крутые бедра и тонкая талия также не остались незамеченными. Темные волосы Кайли небрежно распущены, что придает сниму еще большую соблазнительность. На одном из фото на заднем плане замечен друг знаменитости – Фай Хадра. Свой пост звезда подписала загадочной фразой: «Куда мы отправимся отсюда?»

Поклонники Кайли были взволнованы ее «горячей» фотосессией и выплеснули свои восторги в комментариях и лайках, которых, к слову, за несколько часов набралось почти 7 миллионов: «Солнце счастливое, ведь оно освещает нашу королеву!», «Ваши горы выше моих», «Ух, ты!», ««Самая горячая», «Вы такая красивая!», «Только представьте, каково это — выглядеть так, как Кайли», «Идеальное тело», «Каждый раз на тебе бикини нового цвета. Захожу в соцсети ради этого!», «Богиня», – написали они.