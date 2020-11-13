Кайли Дженнер с оливковыми smoky и ногтями-когтями в тон сравнили с зеленым Гоблином
В своем микроблоге Дженнер поделилась парой эффектных снимков, на которых она позирует, сидя на кресле в стиле Гринча – похитителя Рождества, оббитом пушистым зеленым мехом, которое стоит в комнате, драпированной мягкой тканью того же оттенка. Сама звезда облачена в откровенный наряд, состоящий из короткого топа с глубоким декольте и заостренными рукавами, напоминающими очертания елки и юбке с высоким разрезом. Из украшений на ней лишь сдержанные серьги. Примечателен и макияж Кайли со smoky, выполненными в оливковых тонах и нюдовыми сияющими губами. Бросается в глаза и маникюр знаменитости: длинные заостренные ногти, напоминающие хищные когти покрыты матовым лаком в тон теням на веках, комнате и наряду.
«Угадаете тему моей рождественской коллекции этого года?» – написала Дженнер под фотографией. Однако пользователей гораздо больше заинтересовала не линейка косметики, а то, какой образ выбрала их любимица. Многие обратили внимание на то, что выбранные интерьеры отчетливо напоминают комнату, в которой обитает пушистый зеленый монстр из книги «Как Гринч украл Рождество», досталось от подписчиков и самой Кайли: «Ядовитый плющ», «Невероятный Халк, состоящий из имплантов и филлеров», «зеленый Гоблин готовится атаковать Человека-паука», «Похоже, она уселась в лужу из водорослей», «Кайли украла Рождество», «Коллаборация с Гринчем», – написали они.
Фото: Instagram kyliejenner
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