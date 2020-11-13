Кайли Дженнер с оливковыми smoky и ногтями-когтями в тон сравнили с зеленым Гоблином

В своем микроблоге Дженнер поделилась парой эффектных снимков, на которых она позирует, сидя на кресле в стиле Гринча – похитителя Рождества, оббитом пушистым зеленым мехом, которое стоит в комнате, драпированной мягкой тканью того же оттенка. Сама звезда облачена в откровенный наряд, состоящий из короткого топа с глубоким декольте и заостренными рукавами, напоминающими очертания елки и юбке с высоким разрезом. Из украшений на ней лишь сдержанные серьги. Примечателен и макияж Кайли со smoky, выполненными в оливковых тонах и нюдовыми сияющими губами. Бросается в глаза и маникюр знаменитости: длинные заостренные ногти, напоминающие хищные когти покрыты матовым лаком в тон теням на веках, комнате и наряду.