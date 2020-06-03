К каким последствиям привело посещение косметологов на дому во время карантина
Как передает британский онлайн-портал The Sun, с закрытием клиник многие отчаявшиеся любительницы красоты нарушили карантинные правила, чтобы вколоть филлеры, ботокс или сделать себе вожделенные уколы красоты – и столкнулись с ужасающими последствиями.
Эштон Коллинз, директор организации Save Face, занимающейся пропагандой безопасных косметических средств, отметил: «В настоящее время постоянные пациенты клиник красоты достаточно отчаялись, чтобы платить больше и обращаться к любым специалистам. Многие женщины боятся, что их мужья заметят, что их лица изменятся, и переживают за свое психическое здоровье, потому черный рынок косметологии расцвел пышным цветом». Эксперт добавил, что в их организацию за время карантина было более 150 жалоб на рекламу косметологов на дому, размещенную в социальных сетях, но это только верхушка айсберга: интернет-реклама зашла так далеко, что продвигает «карантинные акции по инъекциям красоты и закупке ботокса и филлеров с доставкой на дом».
Как результат такой рекламы – все более частые обращения к недобросовестным косметологам, у которых часто даже нет лицензии на ведение медицинской деятельности и изуродованные лица женщин, а в худших случаях и вовсе самостоятельное введение себе препаратов по мануалу, найденному в видеороликах на YouTube. Как результат ¬– увеличение количества осложнений. Так, частое последствие неправильно введенных филлеров в губы – некроз тканей, когда их кровоснабжение нарушается. Очень часто как врачи без опыта, так и сами женщины вводят филлеры не в ткань, а в артерию, что приводит к ее закупорке. Если вовремя не решить подобную проблему, можно остаться без части губ и других областей лица. Многие женщины, которые самостоятельно ввели себе неправильную дозу ботокса и филлеров, и из-за карантина не сумевшие вовремя получить помощь, остались с гниющей плотью на лице, комками препарата, синяками и кровоподтеками и теперь нуждаются в ампутации губ. Некоторые лишись зрения. Нарушение условий карантина во время визита к врачу привело, что многие жертвы красоты также заразились коронавирусом.
Фото: depositphotos
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