К каким последствиям привело посещение косметологов на дому во время карантина

Как передает британский онлайн-портал The Sun, с закрытием клиник многие отчаявшиеся любительницы красоты нарушили карантинные правила, чтобы вколоть филлеры, ботокс или сделать себе вожделенные уколы красоты – и столкнулись с ужасающими последствиями.

Эштон Коллинз, директор организации Save Face, занимающейся пропагандой безопасных косметических средств, отметил: «В настоящее время постоянные пациенты клиник красоты достаточно отчаялись, чтобы платить больше и обращаться к любым специалистам. Многие женщины боятся, что их мужья заметят, что их лица изменятся, и переживают за свое психическое здоровье, потому черный рынок косметологии расцвел пышным цветом». Эксперт добавил, что в их организацию за время карантина было более 150 жалоб на рекламу косметологов на дому, размещенную в социальных сетях, но это только верхушка айсберга: интернет-реклама зашла так далеко, что продвигает «карантинные акции по инъекциям красоты и закупке ботокса и филлеров с доставкой на дом».