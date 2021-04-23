Известный блогер рассказал, как похудеть на 20 килограммов без диет и ограничений

Бри Лихан удалось за 2 года избавиться от 20 килограмм. Советами по похудению она поделилась с изданием The Sun.

Главными правилами личной диеты Бри были исключительно питательные продукты и альтернатива вредной еде. То есть она ела только те блюда, которые оставляли чувство насыщения надолго, тем самым уменьшалось количество приемов пищи и съеденных калорий в день. А продукты вроде чипсов она заменила на менее вредные, например, попкорн. По мнению девушки, воздушная кукуруза наносит меньший урон фигуре: «В попкорне содержится мало калорий, он очень хорошо насыщает ваш организм», — утверждает она. И лучше съесть его, чем сорваться на чипсы.