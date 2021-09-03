Известная в Сети визажист показала, как изменить форму глаз с помощью макияжа

В ролике Young Couture одновременно демонстрирует силу макияжа, с левой стороны экрана визажист показывает, как уменьшить глаз, а с правой — увеличить. На соответствующее видео обратили внимание журналисты Daily Star.

Для визуального уменьшения девушка использовала темные тени, которые нанесла на всю поверхность век, и черную подводку, использованную не только на верхнем веке, но и на ватерлинии — части между ресницами и глазом на нижнем веке.

Чтобы создать эффект распахнутых глаз, героиня материала нанесла на глаза светлые тени, а ватерлинию покрыла белым карандашом, а завершила макияж стрелками, нарисованными черной подводкой, и длинными накладными ресницами.