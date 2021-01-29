Известная модель рассказала, как ей удалось быстро избавиться от сильных прыщей

Ее ночной ритуал включает очищение с использованием средств на масляной основе для снятия макияжа, удаление остатков косметики молочком и последующим нанесением увлажняющего крема с активными ингредиентами в составе. Это помогает избавиться от покраснений. Модель призналась, что прошла долгий путь, который не всегда был легким. По ее словам, для начала она прошла полную диагностику здоровья, и врачи диагностировали ей синдром хронической усталости, из-за которого у нее и начались серьезные проблемы с кожей. В результате девушка просто заперлась в доме и старалась практически не выходить из него, чтобы избежать неуместных вопросов. Но теперь она довольна качеством своей кожи.

Фото: Instagram georgiagibbs _

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