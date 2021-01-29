Известная модель рассказала, как ей удалось быстро избавиться от сильных прыщей
Знаменитость рассказала онлайн-изданию Daily Mail, что ее кожа очистилась в рекордные сроки, и надеется, что прыщи исчезли навсегда. Она радостно сообщила: «Моя кожа наконец действительно счастлива, ведь она очистилась от прыщей, от которых страдала 2 долгих года, а розацеа перешла в стойкую ремиссию. Когда тело действительно исцеляется, то все болезни проходят одна за другой — к счастью, я устранила корень проблемы».
По словам австралийки, ей очень помог скрупулезный уход за кожей — только благодаря ему она и добилась столь впечатляющего прогресса. В ее бьюти-рутине минимум средств. Утром она не очищает кожу: «Хотя это спорный совет, но у моей кожи нарушен защитный барьер, так что избавляться от масел, которые она вырабатывает, просто глупо. Мне достаточно умываться всего один раз в день, — пояснила она. — Кроме того, моя кожа гиперчувствительная, потому я стараюсь утром наносить просто увлажняющий крем с успокаивающими компонентами, чтобы не усугублять состояние эпидермиса на солнце. Сверху Джорджия наносит легкий тональный крем с увлажняющим эффектом и натуральным составом. Это вся утренняя рутина».
Ее ночной ритуал включает очищение с использованием средств на масляной основе для снятия макияжа, удаление остатков косметики молочком и последующим нанесением увлажняющего крема с активными ингредиентами в составе. Это помогает избавиться от покраснений. Модель призналась, что прошла долгий путь, который не всегда был легким. По ее словам, для начала она прошла полную диагностику здоровья, и врачи диагностировали ей синдром хронической усталости, из-за которого у нее и начались серьезные проблемы с кожей. В результате девушка просто заперлась в доме и старалась практически не выходить из него, чтобы избежать неуместных вопросов. Но теперь она довольна качеством своей кожи.
Фото: Instagram georgiagibbs _
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