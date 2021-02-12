Изуродованная кипящим маслом девушка решилась показать лицо

23-летняя Шарлин Чу из Австралии получила ужасающие ожоги на лице и плечах. Это произошло из-за несчастного случая, когда девушка и ее бойфренд готовили пончики. Молодой человек забыл на плите сковородку с кипящим маслом — она простояла на огне около часа, когда Шарли почувствовала запах гари из соседней комнаты. Девушка запаниковала и попыталась остудить сковородку, опустив ее в холодную воду, однако при контакте с водой кипящее масло взорвалось, залив лицо и плечи австралийки.

«Было слишком больно, я была растеряна, я не понимала, как сильно пострадала, но знала, что все плохо», — рассказала она. Девушку экстренно доставили в ожоговое отделение, где ей пришлось провести целый месяц и перенести несколько операций по пересадке кожи.