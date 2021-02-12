Изуродованная кипящим маслом девушка решилась показать лицо
Фото: Instagram
23-летняя Шарлин Чу из Австралии получила ужасающие ожоги на лице и плечах. Это произошло из-за несчастного случая, когда девушка и ее бойфренд готовили пончики. Молодой человек забыл на плите сковородку с кипящим маслом — она простояла на огне около часа, когда Шарли почувствовала запах гари из соседней комнаты. Девушка запаниковала и попыталась остудить сковородку, опустив ее в холодную воду, однако при контакте с водой кипящее масло взорвалось, залив лицо и плечи австралийки.
«Было слишком больно, я была растеряна, я не понимала, как сильно пострадала, но знала, что все плохо», — рассказала она. Девушку экстренно доставили в ожоговое отделение, где ей пришлось провести целый месяц и перенести несколько операций по пересадке кожи.
Шарлин едва могла видеть свое отражение в зеркале — огромный шрам почти полностью покрывал половину ее лица. Однако самым тяжелым испытанием стало предательство любимого человека, ведь за несколько недель до выхода из больницы девушку неожиданно бросил ее бойфренд.
Это помогло Шарли переосмыслить свою жизнь и начать с чистого листа. Она вернулась из Австралии в родной Сингапур, где не скрывает свое лицо под компрессионной маской. Девушка делится своей историей в Instagram-блоге и TikTok, помогая другим людям справиться с комплексами и полюбить себя.
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Фото: Instagram / @charlenechew
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