Изуродованная из-за нападения экс-модель призналась, что она 30 лет боялась быть красивой

После того, как Марла немного пришла в себя и поняла, что модельный бизнес для нее закрыт, она вышла замуж и родила дочь. И хотя ее шрамы со временем стали гораздо менее заметны, благодаря работе врачей, на протяжении 30 лет она боялась быть красивой, потому махнула на свою внешность рукой. «Я задавала себе вопрос, почему позволяла себе не заботиться о лице и теле, но потом поняла, что красивая внешность привлекает слишком много людей и не всегда в хорошем смысле. Меня это очень пугало», – объяснила она. Чтобы залечить свои душевные раны, Марла уже в зрелом возрасте обратилась к медитации, и это ей помогло стать смелее и наконец заняться собой. В рамках шоу она проконсультировалась со специалистом по эстетической медицине, которому сообщила, что не мечтает вернуть былую внешность, но хочет выглядеть лучше сообразно своему возрасту.

Специалист разработал для нее курс лечения, в ходе которого он планировал уменьшить видимость старых шрамов, убрать следы солнечного воздействия лазерной шлифовкой, восполнить недостающие объемы, убрать птоз при помощи нитевого лифтинга, а также сделать инъекции филлеров и ботокса. Причем он предложил обойтись для начала неинвазивными способами. Первые изменения Марла заметила уже через неделю. После чего врач посадил ее на диету, исключающую сахар, и предложил начать заниматься спортом. В конце преображения шрамы бывшей модели уже были не видны, кожа заметно подтянулась и стала выглядеть моложе, а глаза заблестели.

Фото: Кадр из шоу Netflix Skin Decision: Before and After

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